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Alper Taban'a sevgi seli

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi sahada ziyaretlerini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, gittiği her yerde büyük coşku ve sevgi seliyle karşılanıyor

SİYASET 26.03.2024, 16:25
Alper Taban'a sevgi seli

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi sahada ziyaretlerini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, gittiği her yerde büyük coşku ve sevgi seliyle karşılanıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sürecinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal merkez ayrımı yapmadan şehrin dört bir yanında kapı kapı gezen, STK’lar, fabrika ziyaretleri, çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerde vatandaşla buluşan Başkan Taban, gittiği her yerde İnegöllülerin yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılanıyor.

CUMHUR İTTİFAKI İNEGÖL’DE TAM KADRO SAHADA

Bu ziyaretler kapsamında Başkan Taban Pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ile birlikte İnegöl’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

3 İŞLETME ZİYARET EDİLDİ

İnegöl programına firma ziyaretleriyle başlayan Cumhur İttifakı kadroları; Çilek Mobilya, Küçükçalık Tekstil ve Starwood firmalarını ziyaret etti. Firma ziyaretlerinde hem yöneticiler hem çalışanlarla buluşan cumhur ittifakı temsilcileri, yerel seçimler sürecinde destek istedik.

İNEGÖL BURSA BÜYÜKŞEHİR’İN İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Firma ziyaretlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mer-Pa Kapalı Pazar Yerinde düzenlediği iftar programına geçildi. İftarda Cumhur İttifakı ekibine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldı. İnegöl halkının adeta akın ettiği iftar programında, binlerce kişi hep birlikte orucunu açtı.

GASTRO İNEGÖL’E ZİYARET

İnegöl programı kapsamında Cumhur İttifakı heyeti İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl Tesislerini de ziyaret etti. Daha sonra Somuncu Baba Camisinde teravih namazını kılan protokol üyeleri, burada da ilçe halkıyla bir araya gelip sohbet etti.

BAŞKAN TABAN HER KAPIDA COŞKUYLA KARŞILANIYOR

Akşam STK ziyaretleriyle devam eden programda İnegöl’ün 3. Lig temsilcisi Kafkas Spor Kulübü ziyaret edildi. Kulüpte yoğun katılım ve büyük ilgiyle karşılanan Cumhur İttifakı heyeti, gecenin finalinde ise İnegöl Şavşatlılar Derneği’nin sahur programına katıldı. Günün büyük bölümünü vatandaşla iç içe, şehir için istişare ile geçiren Belediye Başkanı Alper Taban, katıldığı her programda, çaldığı her kapıda, gittiği her kahvede vatandaşlardan tam destek alarak adeta sevgi seliyle karşılandı.

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