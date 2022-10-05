Akşener'den bol 'ti'li ilk grup toplantısı

Üç aylık aranın ardından yeni dönemin başladığı TBMM'de, partiler de haftalık grup toplantılarına kaldıkları yerden devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, hükümeti ve bakanların sözlerini 'ti'ye aldı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüdeki yerini almadan önce Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir konuştu. Aydemir, İYİ Parti'ye katılmasıyla ilgili açıklama yapmadan önce, Akşener rozetini taktı. Şeffaflığın İYİ Parti'nin kurumsallaşmış alanı olduğunu ifade eden Akşener, dolayısıyla bu ilkelere uymak üzere adım atan tüm arkadaşların en mutlu olacağı siyasi partinin İYİ Parti olduğunu söyledi.

Üç aylık aranın ardından yeni dönemin başladığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "20 sezonluk keyifsiz bir dizinin final sezonu sonunda geldi çattı. Hiç merak etmeyin, o sene, bu sene. İyilerin şafağı artık ufukta görünüyor, emin olun çok az kaldı" dedi.

Akşener, "AK Parti iktidarın yüzünden ülkemizin bereketi soluyor" dedi.

Hükümetin ekonomi politikaları 'fantatisik' olarak değerlendiren Akşener, "Erdoğan 'Yılbaşında enflasyonun düşeceğine inanıyorum' dedi. Kendisi de epistemolojik bir kopuş yaşadığı için artık söz veremiyor, sadece inanıyor. Tek seferde söylemek de bayağı zor, sayın Erdoğan tek seferde söyleyebiliyor mu acaba?" diye sordu.

"Ufak at Erdoğan bu ülkeyi kandıramazsın" diyen Akşener, hükümetin bakanlarına da göndermelerde bulundu.

"Kıştan yaza, yazdan kışa ertelenen bu mevsimsel sabır döngüsünde olan da milletimize oluyor. İktidarın fantastik modelinin üzerinden tam 10 ay geçti" diyen Akşener, "Yılın ilk 8 ayında ihracat sadece yüzde 18 artarken, dış ticaret açığı ise yüzde 146 oranında rekor bir artış gösterdi. Paramız bir yılda yarıya yarıya değer kaybetti. Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarına da 75 milyar dolar daha dahil oldu. Hatırlıyor musunuz rahmetli Münir Özkul Şener Şen’e ne diyordu? Ufak at Ziya! Ufak at sayın Erdoğan" diye konuştu.

Akşener, "Gereksiz yanan ampul sönecek, tasarruf yapacağız. Hiç merak etmeyin çok az kaldı" dedi.

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'BİZİ ARTIK EKONOMİSTLER DEĞİL, NÖROLOGLAR DEĞERLENDİRSİN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de göndermelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:

"Saray bürokrasisi saçmalama yarışına girer de, ışıltılı gözler hiç geri kalır mı? O da, kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini, tarif etmek için; adeta, yeni öğrendiği tüm kelimeleri, aynı cümle içinde kullanmaya çalışan, çocuklar gibi; “Neo-liberal ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heterodoks yaklaşım” dedi. Sonuna da ekledi: “Günümüzde, giderek ön plana çıkan, davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile, daha fazla önem kazanmakta…”Gelin ben size tercüme edeyim: Üstad, siyaset tarihimize geçecek, bu ibretlik cümle ile, aslında diyor ki; “Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan, tüm ekonomi metotlarını da reddediyoruz. Bizi artık ekonomistler değil, nörologlar ve davranış bilimciler değerlendirsin.”

Akşener, konuşmasında dezenformasyon yasası olarak gündeme getirilen sosyal medya yasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.