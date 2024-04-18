Aksal’dan borç krizine yorum

Keşan Belediye Binası’na asılan AK Parti Keşan Belediye Başkanlığı döneminden kalan borç tablosunu değerlendiren, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Yanlış yapan, hangi belediye olursa olsun, ister CHP’li belediye, ister AK Partili belediye olsun. Keşan Belediyesi’nin oraya asılanla yorum yapmamız, bugün için çok yanlıştır. Her şey bir ortaya çıksın, sonuçta yanlış varsa yargı yolu da açıktır” dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yerel seçimde AK Parti’den CHP’ye geçen Keşan Belediyesi’nde, belediyenin önceki dönem borçlarının pankart olarak belediye binasına asılmasını değerlendirdi.

ÖNEMLİ OLAN PARANIN HANGİ HİZMETE HARCANDIĞIDIR

Önemli olanın mevcut borçlar değil, paranın hangi hizmete harcandığının sorgulanması gerektiğini ifade eden Aksal, “Bunu son yıllarda asıyor görüyoruz. Belediyelerde bizim aldığımız AK Partili belediyelerde asıyor. Yani AK Parti’nin de CHP’nin de aldığı belediyeler de asıyor. Yani şu an için tabii bir şey söylemem çok doğru değil. Bir yorum yapmam çok doğru değil, hesaplara vakıf değilim. Biz milletvekiliyiz ama çok AK Parti belediyesi olsa bile b,iz Ankara’dan gelecek işleri takip ediyoruz. Yoksa bir milletvekili olarak, benim belediyenin yaptığı bütün harcamaları, ihaleleri, işleri, artışları, eksileri, takip etmem mümkün değildir. Ne kadar çok borcunuz olduğundan çok bu paranın nereye harcandığı benim için çok önemlidir. Bir dönem gelir, sizin bütçenizde kendi cebinizde paranız vardır ama yapılan bir işiniz yoktur. Ama bir dönem gelir borcunuz vardır, ama bunun karşılığında alınan belli mülkler edinilmiş, yapılmış hizmetler vardır. Yani sadece şu kadar borcumuz var demek doğru değil. Muhasebe olarak da doğru değil” dedi.

YANLIŞ VARSA YARGI YOLU AÇIKTIR

Hangi siyasi partili belediye olursa olsun, yanlış bir hesap varsa yargı yolunun açık olduğuna da vurgu yapan Aksal, açıklamasını şöyle tamamladı “Hangi belediye olursa olsun bunu asan AK Parti belediyesi de olsa doğru değildir. Ha bu paralar nereye harcanılmış? Belediyenin alacağı, tahsil edilemediği alacaklılar mı var? Yani bir muhasebe yapması lazım. Yani hangi parti olursa olsun, hesap verilebilir olması lazım. Vatandaşa hesap vermesi lazım, yanlış yapan, hangi belediye olursa da olsun ister CHP’li belediye olsun, ister AK Partili belediye olsun. Sadece Keşan Belediyesi’nin de oraya asılanla yorum yapmamamız bugün için çok yanlıştır. Her şey bir ortaya çıksın. Sonuçta yanlış da varsa yargı yolu açıktır. Yargıya giderler”