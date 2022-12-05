AK Partili Canbey'den CHP'ye 'vizyon' eleştirisi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Vizyon diye yabancı insanları milletin önüne sunmak, siyaseten tükenmişliğin, CHP'deki acziyetin ve kadrosuzluğun fotoğrafı." dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"nı eleştirdi.

CHP'nin, milletin değerlerinden uzak olduğunu bir kez daha gösterdiğini savunan Canbey, "CHP'nin, çareyi yurt dışında aradığını da görmüş olduk. Koca CHP'de adam mı kalmadı da ithal danışman bulma ihtiyacı duydular?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin benzer senaryoları daha önce de gördüğünü hatırlatan Canbey, bu konuda acı bedeller de ödendiğini, ancak CHP'nin bu durumdan ders almadığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in, yerli ve milli olduğu yönündeki açıklamasını anımsatan Canbey, "Ülkeyi sözde kurtaracak olan danışman kalkıp toplantıya gelme tenezzülünde bile bulunmadı. Bir de CHP'nin önde gelenleri bu adam için 'yerli ve millidir' dediler, şaka gibi. ABD'li bir siyasetçi Gürsel Tekin için 'yerli ve millidir' dese, hangi ülke için çalışacağını kastetmiş olur acaba? Vizyon diye yabancı insanları milletin önüne sunmak, siyaseten tükenmişliğin, CHP’deki acziyetin ve kadrosuzluğun fotoğrafı" diye konuştu.