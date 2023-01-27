6'lı masadan 'müsterih olma' çağrısı

11'inci toplantısını İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren Altılı Masa, bu toplantıda Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin de konuşulduğunu aktardı. Liderler toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptılar.ANKARA (İGFA) - Altılı Masa'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptığı 11'inci toplantı sona erdi.

Toplantı sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin de gündeme geldiği belirtilirken; "Biliyoruz ki bu Türkiye'nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye'de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir" denildi.

Halka bu konuda "müsterih olma" çağrısı yapan liderler, "altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Liderler, "Bir kez daha ilan ediyoruz ki, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın 'Yeter Söz Milletindir' diyen Millet İttifakı'nın adayı olacaktır" dedi.

6'lı masanın bir sonraki toplantısının 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacağı duyuruldu.