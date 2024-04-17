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Prof. Dr. Nevzat Tarhan.: “Çocuk istismarı herkesin bildiği bir sır gibi”

Sempozyumda konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist Prof Dr Nevzat Tarhan, “Bu konu kanayan bir yara Gözükmüyor Herkesin bildiği bir sır gibi Herkes biliyor Birçok yerde de var ” dedi

SAĞLIK 17.04.2024, 17:45
Prof. Dr. Nevzat Tarhan.: “Çocuk istismarı herkesin bildiği bir sır gibi”

Sempozyumda konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu konu kanayan bir yara. Gözükmüyor. Herkesin bildiği bir sır gibi. Herkes biliyor. Birçok yerde de var.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Erken Çocukluk Gelişimi Çalışma Grubu katkılarıyla Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu – Larva Film Gösterimi ve Söyleşisi” Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmaları Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin tarafından yapıldı.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN. “HERKESİN BİLDİĞİ BİR SIR GİBİ”

Katılımın yoğun olduğu programda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 2010 yılında İstanbul Valiliği ile geçmişte bu konuda ortak çalışma yapıldığını hatırlatarak, “Bu konu kanayan bir yara. Gözükmüyor. Herkesin bildiği bir sır gibi. Herkes biliyor. Birçok yerde de var.” dedi.

Bu konunun sahada çalışan psikiyatrist ve psikologlarca bilindiğini ifade eden Tarhan, “Artık çocukluk çağı travmaları ölçeğini her vakaya yapıyoruz. Birçok ileri yaştaki hastalıkların arkasında çocukluk çağı travması olduğu, travmaların unutulduğu ve daha sonra hastalık şeklinde ortaya çıktığının görüyoruz.” diye anlattı.

Bir vakada 130 kilo olan kız çocuğunun obezitesinin ardında ensest travması bulunduğunu anlatan Tarhan kişinin ‘Çirkin olmalıyım, güzelliği hak etmiyorum düşüncesiyle devamlı yemek yemeliyim’ diyerek ensestten dolayı kendisini sürekli suçladığının ve sürekli yediğinin görüldüğünü dile getirdi.

BEDENSEL MAHREMİYET ANLATILMALI

Prof. Dr. Tarhan, çocuklara aile içinde bedensel mahremiyetin anlatılması gerektiğini kaydederek, “Çocukluktaki ihmal ve istismarın ileri yaşta toplumun ruh sağlığına olumsuz etkisi var.” dedi.

Tıpta esas olanın sağlığın korunması olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tarhan, hastalığın tedavisine yönelik bir tıp anlayışı olduğunu, önemli olanın sağlığın korunması olduğunu söyledi.

Çocuk sağlığı ve gelişimine işaret eden Prof. Dr. Tarhan, kendi kimliğiyle doğan çocuğun büyüdükçe anne baba ve diğer nesnelerle etkileşerek kendi kimliğini oluşturduğunu kaydetti.

Çocuklara sahip çıkmanın önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Tarhan, geçmişte sahip çıkılan çocukların hayatlarının normal şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Sadece kendisi için çalışan kişinin kötücül olduğunu dile getiren Tarhan, topluma katkı vermenin önemine de vurgu yaptı.

PROF. DR. A. AKTUĞ ERTEKİN: ‘BENİM ÇOCUĞUMA OLMAZ’ DEMEMEK LAZIM.

Açılış konuşmaları kapsanında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Aktuğ Ertekin ise çocuk ihmal ve istismarının her türlü toplumda geçmişten bu yana var olduğuna dikkati çekerek, “Gelişmiş toplumlarda daha az görülüyor diye bir kavram yok. ‘Benim çocuğuma olmaz’ dememek lazım.” dedi.

Çocuk ihmal ve istismarı konusuna en önemli olgunun farkındalık olduğuna işaret eden Ertekin, “Çözüm önerilerinin başında eğitim geliyor. İstismar konusu eskiden fiziksel, duygusal ve cinsel istismardı. Artık buna ekonomik ve dijital istismar da eklendi.” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) her 4 kişiden 1’inin çocukluk çağında istismara uğradığını söylediğini ifade eden Ertekin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), dünya genelinde kadınlarda her 5, erkeklerde ise her 13 yetişkinden birinin çocukken cinsel istismara uğradığını söylediğini, 15 yaş altında da her yıl 40 binden fazla çocuğun ihmal ve istismar nedeniyle öldüğünü anlattı.

LARVA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Karatay “Çocuk ihmal ve istismarı & Türkiye’deki durumu” , Üsküdar Üniversitesi SBF Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer ise “Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesinde ebeveyn destek programlarının rolü” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

ÜÜ İF Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural’ın “Kısa metraj filmlerin kitlesel etkisi” başlıklı konuşmasının ardından Larva Film Gösterimi ve Üsküdar Üniversitesi SBF Çocuk Gelişimi Bölümü / Larva Film Senaryo Danışmanı Arş. Gör. Begüm Gamiş Çiftci  ile  Larva Film Yönetmeni Volkan Güney Eker tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Sempozyumda aile fotoğrafı da çektirildi.

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