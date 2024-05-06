Haşimato hastalığı nedir? Haşimato hastaları bu besinlere dikkat!

Günümüzde oldukça yaygınlaşan Haşimato hastalığı neden olur? Haşimatonun belirtileri nelerdir? Haşimato nasıl beslenmelidir? İşte detaylar...Zübeyde ÖZLÜ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- “Diyetimi eksiksiz yapıyorum, gün içinde hareket etmeye dikkat ediyorum, kaçamak yapmıyorum ama hiç kilo veremedim.” Diyenlerden misiniz? Dikkat edin, Haşimato olabilirsiniz!

Haşimato hastalığı hakkında Uzman Diyetisyen Miray Yağmur, Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Haşimato hastalığında tiroid hormonu üretimindeki düşüş nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Dyt. Yağmur, hastalığın yorgunluk, halsizlik, üşüme, uyku hali, cilt kuruluğu, kabızlık, saç dökülmesi ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

HAŞİMATO HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Haşimato hatalarının beslenme rutinine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Yağmur, hastaların tüketebileceği besinleri şu şekilde sıraladı:

•Yağlar: Haşimato hastalarının beslenmelerinde bol miktarda soğuk sıkma sızma zeytinyağı, halis tereyağı ve Hindistan cevizi yağı bulunmalı.

•Balık: Deniz balıkları bol miktarda iyot içeriyor. Sardalya, hamsi gibi ağır metaller içermeyen küçük balıkları tercih edin.

•Kaya tuzu: Sofra tuzu yerine iyot zengini kaya tuzunu tercih edin.

•Yumurta: Selenyumdan zengin serbest gezen tavuk yumurtası tüketin.

•Ay çekirdeği: Bol miktarda selenyum içerdiği için tüketilmesi öneriliyor.

•Soğan ve sarımsak: Hem selenyum zengini hem iyot zengini bu iki besini sofranızdan eksik etmeyin.

•Ceviz: Değerli besin cevizi de selenyum içeriğinden ötürü unutmuyoruz.

•Yeşil yapraklı sebzeler: Guatrojen besin olan brokoli, lahana, turp, karalahana, Brüksel lahanası, karnabahar gibi lahanagiller ailesi yiyeceklerini haftada 1 kereden fazla tüketmemeye çalışın. Tüketirken de pişirme yöntemlerine dikkat edin. Örneğin; karnabaharı kızartma yapmak yerine, karnabaharı kızartmadan yemeğini yapmaya çalışın.

•Tam tahıllı yiyecekler: B grubu vitaminler hücre yenilenmesini sağlar ve immün fonksiyon, tiroit hormonunun fonksiyonları için gereklidir. Bu yüzden diyetimizde tam tahıllı yiyeceklere yer vermeliyiz.

•Mevsimi gelmişken şifa olacak enginarı es geçmeyelim Metabolizma yavaşlığı yaşayan hastalar bağırsak hareketlerini arttırmak için enginar gibi lif içerikli ürünler tüketebilir.

•Kabak çekirdeği, balık, hindi, yumurta, mantar, ıspanak gibi çinko ve selenyumdan zengin besinlere yer verilmelidir. Gerekli durumlarda doktor kontrolünde gıda takviyeleri desteklenmelidir.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER!

Haşimato hastalığında beslenme şeklinin temel öneme sahip olduğunu ifade eden Dyt. Yağmur, bu hastalığa sahip olan kişilerin uzak durması gereken besinleri sıraladı:

“Soya ve soya ürünleri tiroid hormonlarını baskıladığı için tüketilmemesi önerilir. Bazı köfte çeşitleri soya ile yapıldığından onlardan da uzak durulmalı.

Haşimato beslenmede, iyot emilimi dengesini bozabilecek deniz yosunları gibi mahsuller sık tüketilmemelidir. Bununla birlikte, guatrojenik besinler olarak bilinen karnabahar, ıspanak, lahana, brokoli, yer fıstığı, şalgam, brüksel lahanası, şeftali, çilek gibi gıdalar az tüketilmesi önerilir.

Yumurta içeriğinin kalsiyum ve protein açısından zengin olması Haşimato beslenmede katkı sağlar. Ancak, gereğinden fazla tüketildiğinde fazlaca bağışıklık sistemi yükselebilir, bu durum hastalığın seyrini olumsuz etkileyebilir.

Bunlara dikkate alıp beslenmemizi düzenlersek ve doktor kontrolünde ilerlesek sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir diyet ve hastalığı kolaylaştırmış bilincine sahip oluruz.”