Muğla Marmaris'te çocuklar anneler ve ninelerle buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Anneler Gününde özel buluşmaya ev sahipliği yaptı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Okul öncesi çocuklara eğitim veren Amazon Çocukevi Yetkilisi Ebru Soyumer; Atlantis Water Park’ta düzenlediği Anneler Günü kutlama etkinliğinde, çocuk anne ve ninelerden oluşan yaklaşık 100 kişiyi bir araya getirdi.

Kimi babaların da konuk olduğu, çocukların büyüklere örnek olacak güzellikteki dans sunumları, bu yıl ki anneler gününe farklı bir anlam kazandırdı.

Günün ninesi ise kızı Ebru öğretmeni duygu seline boğan, Fatma Soyumer oldu.