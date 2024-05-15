İstanbul'da Ücretsiz HPV aşı uygulaması başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 Mayıs'tan (yarın) itibaren ücretsiz HPV aşı uygulamasına başlıyor. Aşı ilk etapta sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak. 9 – 26 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz uygulanacak aşı için https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ web adresi üzerinden randevu alınabilecek. HPV aşısı alınan randevu sırasına göre uygulanacak. Aşılar İBB’ye ait Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezleri’nde yapılacak. İSTANBUL (İGFA) - Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi gösteriyor. HPV, dünyada önlenebilir ölüm sebepleri arasında yer alan serviks (rahim ağzı) kanserine sebebiyet veriyor. İBB, halk sağlığını tehdit eden bu virüsle mücadele için ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duyurduğu aşı kampanyasının detayları şöyle:

16 MAYIS’TA BAŞLAYACAK

Ücretsiz HPV aşı uygulaması 16 Mayıs (yarın) tarihinden itibaren başlıyor. Aşı ilk etapta İstanbul’da ikamet eden 9-26 yaş aralığındaki sosyoekonomik yoksunluk çeken bireylere uygulanacak.

İBB TIP MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Aşı için belirlenen kriterleri taşıyan ve başvuruları onaylanan İstanbullular, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Darülaceze Tıp merkezi ve Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine gelerek ücretsiz aşılarını yaptırabilecek.

Etkili koruyuculuğun sağlanabilmesi için aşılama 9-15 yaş aralığındaki bireyler için iki doz, 15 yaş üzeri bireyler için üç doz uygulanacak. Aşılama yapıldığında yaş durumuna göre belli bir periyotta diğer dozların yapılması zorunlu kılınacak.

BAŞVURU FORMU

16 Mayıs tarihinde başlayacak olan aşı uygulamasından faydalanmak isteyen 9-26 yaş aralığındaki bireyler ve ebeveynleri https://forms.ibb.gov.tr/saglik/ibb-hpv-formu/ web adresi üzerinden ücretsiz HPV aşısı için başvuru yapabilecek.

HPV Nedir?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) insandan insana bulaşan bir virüstür. HPV virüsü deri ve mukoza zarlarını etkileyen birden fazla virüs türünden oluşan bir ailedir. HPV'nin çeşitli varyasyonları vardır ve bazıları enfeksiyonlara sebep olabilirken, bazıları ise hiçbir şikayete neden olmayabilir. En yaygın belirtisi genital bölgede oluşan siğillerdir. Bununla birlikte bazı türleri ciddi anlamda kanserojen olup, özellikle kadınlarda rahim ağzı gibi kanser türlerinin en önde gelen sebebidir. Ayrıca anüs kanserine, erkeklerde penis kanserlerine sebep olabilmektedir. Hatta yapılan çalışmalarda sebep olduğu kanser türlerinin genital bölge ile sınırlı kalmadığı; baş ve boyun kanserleri ile boğaz kanserine de yol açabildiği gözlenmektedir.

HPV Nasıl Bulaşır?

Cinsel Temas: Cinsel yolla bulaşan HPV tipleri genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer. Cinsel ilişki sırasında deri teması, HPV'nin yayılmasına neden olabilir.

Cilt Teması: HPV'nin bazı tipleri, cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bu, özellikle genital bölge dışındaki ciltte meydana gelen siğillerle ilişkilidir. Siğillerin olduğu bölgelere dokunmak veya temas etmek, virüsün bulaşmasına yol açabilir.

Doğum Sırasında: Bir HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir. Bu durum genellikle doğum kanalındaki enfekte dokuların bebeğin gözleri, ağızı, boğazı veya cildiyle temas etmesi sonucunda gerçekleşir.

Cinsel Siğiller: HPV'nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir. Cinsel siğillerin olduğu bölgelere dokunmak, virüsün bulaşmasına sebep olabilir.

Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV'nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir. Ancak, bu yollarla bulaşma olasılığı sıfır değildir.