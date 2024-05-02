Halen teşhis alamayan 1 milyon çölyak hastası var

Çölyak Vakfı tarafından Dr. Schär Türkiye’nin desteği ile Ankara’da gerçekleştirilen Glutensiz Gala Yemeği, çölyaklılar ile ilgili farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için çalışan tüm paydaşları bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de glutensiz beslenmeyi yaygınlaştırmak, çölyak hastalığı hakkında farkındalığı artırmak ve ihtiyacı olan çölyaklı ailelere destek olmak amacıyla kurulan Çölyak Vakfı 1.kuruluş yıldönümünü Ankara’da düzenlediği Glutensiz Gala Yemeği ile kutladı.

Etkinlikte konuşan Çölyak Vakfı Kurucusu ve Başkanı Doçent Dr. Elif Bal Beşikçi, bir yıl boyunca çölyakla ilgili farkındalığın artması, sağlıklı ve glutensiz beslenmenin yaygınlaşması için pek çok farklı alanda mücadele ettiklerini, "Okullarda, üniversitelerde, zincir marketlerde daha fazla glutensiz ürün ve menü bulunması için bakanlıklarımız ve bürokratlarımız ile iş birliği içinde çalıştık. Bu yıl defalarca makamlarını aşındırdığımız çok kıymetli devlet büyüklerimizin ve bürokratlarımızın, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak bugün aramızda olması Vakıf yönetimi olarak hem bize hem de çölyaklı ailelere büyük bir güç ve umut veriyor. Türkiye’de glutensiz beslenmeyi yaygınlaştırmak ve çölyak farkındalığını artırmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Dr. Schär Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan ise, 100 yılı aşkın süredir çölyak hastaları ve farklı beslenme ihtiyaçları olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Glutensiz gıda sektörünün lideri olarak en temel hedeflerinin Schär ürünlerinin güvenilirliğini, lezzetini ve ulaşılabilirliğini sağlamak olduğunun da altını çizen Erdoğan, “Geçen yıl İstanbul’da açtığımız fabrikamızda sadece glutensiz ürünler ürettiğimiz için, çapraz bulaş riskini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Sadece kaliteden değil, lezzetten de ödün vermiyor; glutenli ürünleri aratmayan lezzetteki ürünlerimizle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Yerli üretim sayesinde de ürünlerimizi çok daha fazla kişiye, uygun fiyatlı bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Amacımız, Türkiye’yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirerek glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak” diye konuştu.