Yağmur Ergün, Paletsiz Dinamik Apnea Türkiye rekoru kırdı

Serbest Dalış Havuz/İndoor Büyükler Türkiye Şampiyonası, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda 7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapıldı.EDİRNE (İGFA) - Serbest Dalış Havuz/Indoor Türkiye Şampiyonası'nda Yağmur Ergün, Derya Can’a ait olan 2013 yılında kırılmış rekoru, 220 metreye taşıyarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ayrıca kendine ait olan paletsiz dinamik branşındaki rekorunu 10 metre ileriye taşıyarak 141 metre ile yeni Türkiye rekorunu kırdı.

8-11 Mayıs tarihinde Edirne Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününde Yağmur Ergün, 2023 yılında kendi kırdığı 131 metre olan Paletsiz Dinamik Apnea Türkiye rekorunu 10 metre ileriye taşıyarak, 141 metre ile yeni Türkiye rekorunu elde etti.

Yarışmanın ikinci gününde çift palet branşında 199 metre ile Türkiye şampiyonu oldu. Son gün ise 11 yıldır Derya Can’a ait olan, dinamik apnea monopalet branşındaki 205 metrelik rekoru 15 metre geliştirerek, 220 metre ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Tüm yarışma boyunca iki rekor kıran, 3 şampiyonluğu ve 1 üçüncülüğü bulunan Yağmur Ergün, bu yarışmanın büyük kadınlar kategorisinde Türkiye rekoru kıran tek sporcusu oldu.

Alkeba Olimpik Spor Kulübü'nde yarışan Yağmur Ergün; 2023 kuveyt Dünya Serbest dalış havuz indoor dünya şampiyonasındaki sıralamaya göre

1.Magdalena Solich-Talanda ve 2.LIVIA REGONIO (ITA) ardından 3. Durumda görünüyor. 04-10 Temmuz 2024 tarihinde Sırbistanda yapılacak Dünya Serbest dalış havuz indoor yarışmasında Dünya sıralamasında 1.lik için yarışacak.