Genital estetik kadın sağlığında birçok probleme çözüm oluyor!

Nev FSM Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Neşe Solak, genital estetik nedir, kimlere ve nasıl yapılır? gibi birçok sorunun cevabı olabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Labioplasti ameliyatının (iç dudakların küçülmesi) özellikle son yıllarda popüler olan estetik operasyonları arasında yer almakta olduğunu ifade eden Nev FSM Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Neşe Solak, "Labioplasti ameliyatı genelde doğuştan gelen, uzayan, kararan, sarkan veya düzensizleşen iç dudakların kesilerek küçültülmesi, estetik olarak düzeltilmesi ameliyatı olarak tarif edilmektedir" dedi

Labioplasti ameliyatının birçok yapılma nedeni olduğunu ifade eden Op. Dr. Neşe Solak, “Cinsel ilişki sırasında his kaybı, cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissi, dar pantolon, tayt gibi kıyafetlerde sürtünme hissi ve dışarıdan fark edilmesi, yürüme, oturma ve spor yaparken rahatsızlık verme hissi, kendinde özgüvensizlik ve utanma yaşanması gibi şikayetlerle gelen hastalarımıza bu işlemi önermekteyiz” dedi.

VAJİNAL GENİŞLEME SONUCUNDA ÇİFTLERİN CİNSEL HAYATI DA ETKİLENMEKTE

Op. Dr. Neşe Solak, “Vajina daraltma işlemini, vajinada genişleme, cinsel ilişkide his kaybı, vajinadan ses gelmesi gibi durumlarda önermekteyiz. Bu problemler, pek çok kadında yaş ilerledikçe ve vajinal doğum sonrasında ortaya çıkmaktadır. Vajinal genişleme sonucunda çiftlerin cinsel hayatı da etkilenmektedir. Vajina daraltma işlemi vajinoplasti ya da genital lazer olarak 2 şekilde yapılmaktadır. Cerrahi olarak vajina daraltma işlemi birçok yöntemle yapılabilmektedir. Fakat en çok kullanılan yöntem arka onarım yöntemidir. Genital lazer yöntemiyle daraltma işleminde ise ısı etkisi kullanılır. Bu yöntemde vajinada daralma, dokuların yenilenmesi hem de his kaybının ortadan kalkması olarak etki sağlar” diye konuştu.

Genital lazerin, dış genital organları yeniden şekillendirme, sıkılaştırma, vajinal kuruluk sorunlarını tedavi etme, idrar kaçırma ve vajina beyazlatma için kullanılmakta olduğunu belirten Op. Dr. Neşe Solak, “Menopozda kuruluk şikâyeti yaşayan hastalara nem salgılatma, vajinal daraltma, idrar kaçırma, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar gibi problemlerde genital lazer işleminden faydalanmaktayız” şeklinde konuştu.

HASTA İŞLEM SONRASI GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDEBİLİR

Op. Dr. Solak son olarak, “Genital lazer uygulaması poliklinik şartları altında gerçekleşebilir. İşlem öncesi lokal anestezili kremler uygulanarak ağrı hissi azaltılır. Genital lazer uygulama süresi 20 dakikadır. Hasta, işlem sonrası günlük hayatına devam edebilmektedir. İşlem 3 seans olarak aylık uygulanmaktadır. Genital lazer dışında kullanılan başka bir yöntemde dış dudaklara dolgu yapılmasıdır. Bir diğer yöntem olan PRP uygulaması ile de genital beyazlama ve sıkılaşma sağlanmaktadır” diyerek sözlerine son verdi.