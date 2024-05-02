2024 WFH Başkanlık Ödülü Türkiye Hemofili Derneği'nde

Dünya Hemofili Federasyonu (World Federation of Hemophilia - WFH) tarafından Madrid’de düzenlenen WFH 2024 Uluslararası Kongresi’nde; toplam 147 ülke arasından bu yıl yalnızca Türkiye’ye-Türkiye Hemofili Derneği’ne ve derneğin başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar'a, “Yılın Başkanlık Ödülü" verildi!İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin tüm illerinde (51 iline bizzat gidilerek, aktif şekilde) yaşayan hastalar ve aileleri ile tedaviye katkı sunan bilim insanları, sağlık hizmeti uygulayıcıları, bürokrat ve endüstri mensubu birey ve kurumlara 30 yılı aşkın süredir verdiği hizmet ve destekten ötürü ödüle layık görülen Türkiye Hemofili Derneği, Prof. Dr. Bülent Zülfikar başkanlığında kalıtsal kanama bozukluğu yaşayan kişilerin hayat kalitelerini iyileştirme adına kararlılığını ortaya koydu.

İstanbul’da 2008 yılında düzenlenen 28. Dünya Hemofili Kongresine de ev sahipliği yapmış olan Türkiye Hemofili Derneği; dünyadaki kalıtsal kanama bozukluğu olan hastalardan yaklaşık 140 bin kadarına ve onların yakınlarına “WFH Twining (eşleştirme) Programı” kapsamında, ülkelerin ilgili kuruluş ve tedavi merkezleriyle dayanışma içinde yaptığı sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı girişimler, yardımlar ve yerinde uygulamalar, kurslar sayesinde küresel gelişime de katkı verdi.

Alanında hasta ve hasta yakınları ile sağlık insanlarını biraraya getiren Dünya Sağlık Organizasyonunun en büyük sağlık organizasyonlarından olan Dünya Hemofili Federasyonu (World Federation of Hemophilia - WFH) tarafından 21-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Madrid’de düzenlenen WFH 2024 Uluslararası Kongresi’nde; Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, “Yılın Başkanlık Ödülü”nün sahibi oldu.

Hatırlanacağı gibi bugüne kadar, Lisans ve Lisan Üstü seviyesinde eğitimlerini sürdüren 147 Hemofili ve benzeri sorunu olan gence burs desteği veren Türkiye Hemofili Derneği’nin, aynı zamanda kanama bozukluğu yaşayan gençlerin sporda yüzme dalındaki eğitimlerine verdiği destekle, Milli Takım Avrupa’da 3.lük derecesi elde etmişti.