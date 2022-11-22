Dikkat! Tuz stres yapıyor...

Yeni bir bilimsel çalışma, çok fazla tuz içeren bir beslenmenin stres seviyelerindeki artışa katkıda bulunabileceğini gösterdi. Fareler üzerinde yapılan çalışmada, yüksek tuzlu beslenme şeklinin stres hormonu düzeylerini yüzde 75 artırdığı bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Diyetisyen Fatma Hasta Göral, Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan ve Cardiovascular Research'de (Kardiyovasküler Araştırma) yayınlanan araştırmanın detaylarını paylaştı.

6 GRAM YERİNE 9 GRAM TÜKETİYORUZ

"Yetişkinler için önerilen tuz alımı günde altı gramdan azdır, ancak çoğu insan düzenli olarak yaklaşık dokuz gram yemektedir" diyen Göral, bunun da kalp krizi, felç ve vasküler demans risklerini artıran daha yüksek kan basıncına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Bunu incelemek için, Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanların normalde düşük tuzlu bir beslenmesi olan olan fareleri kullandıklarını ve insanların tipik alımını yansıtmak için onlara yüksek tuzlu yiyecekler verdiklerini anlatan Diyetisyen Fatma Hasta Göral, "Farelerin dinlenme halindeki stres hormonu düzeylerinin artmasının yanı sıra, çevresel strese verdikleri hormon tepkisinin, normal bir beslenme tipi uygulayan farelerinkinden iki kat daha fazla olduğunu buldular. Yani yediklerimiz beynimizin stresle başa çıkma biçimini de değiştiriyor. Yüksek tuz alımının kaygı ve saldırganlık gibi diğer davranışsal değişikliklere yol açıp açmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu arada, çok fazla tuzlu yemenin kalbimize, kan damarlarımıza ve böbreklerimize zarar verdiğini de unutmayalım" çağrısında bulundu.