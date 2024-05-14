Keşanspor U17'den Uzunköprüspor galibiyeti

Edirne U17 Ligi’nde mücadele eden Keşanspor, Uzunköprüspor’u 7-1 yendiErdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne U17 Ligi’nde mücadele eden Keşanspor, geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Uzunköprüspor U17 ile karşılaştı.

Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Keşanspor 7-1 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Keşanspor’un gollerini ; Altan (2), Batuhan (2) Şerif, Burak ve Zafer kaydetti.