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ANASİAD'dan Bursa Nilüfer'e destek sözü

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), yoğun göçle karşı karşıya olan Nilüfer’de ortaya çıkan sorunlara karşı, atılacak adımlarda destek vereceğini ifade etti ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birkan, kentin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her çalışmaya desteğe hazır olduklarının da altını çizdi

EKONOMİ 16.05.2024, 09:13
ANASİAD'dan Bursa Nilüfer'e destek sözü

Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD), yoğun göçle karşı karşıya olan Nilüfer’de ortaya çıkan sorunlara karşı, atılacak adımlarda destek vereceğini ifade etti. ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birkan, kentin menfaatleri doğrultusunda yapılacak her çalışmaya desteğe hazır olduklarının da altını çizdi.BURSA (İGFA) -Kısa adı ANASİAD olan Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Merkezi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göreve seçilen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan, Onursal Başkan Eyüp Kutlucan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, ANASİAD heyetine yeni döneme dair hedefleri ve projelerini aktardı. İlçenin hızla artan nüfusuna da dikkat çeken Özdemir, “Nilüfer hızlı bir şekilde göç alıyor. Şehrin doğu yakasında oturan insanlar eğitim ve eğlence gibi durumlar için batıyı kullanıyor. Nüfus yoğunluğunun buraya kaymasından dolayı altyapı, yapılaşma, tesis gibi konularda acil adımlar atmamız lazım. Nilüfer’in geleceğinin planlanması adına sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek odalarının katıldığı bir çalıştay hazırlamak istiyoruz. Mevcuttaki ve ierlide ortaya çıkabilecek sorunların çözümü adına işbirliği yapma düşüncesindeyiz. Bu noktada ANASİAD’ın da fikirlerini önemsiyoruz. Sizlerin de bilgi ve tecrübelerinizle bizlere destek olmasını istiyoruz” dedi.

Şehrin menfaatine olan her konuda desteğe hazır olduklarını ifade eden ANASİAD Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan, “Sayın Başkan, sizlere başarılar diliyoruz. Nilüfer son dönemde hızlı bir nüfus artışı içerisine girdi. Bizler de bu durumu yakından takip ediyoruz. ANASİAD, ülkenin her anlamda kalkınması adına çalışmayı kendine amaç edinmiş bir oluşumdur. Bu noktada şehirlerimizin de daha yaşanılabilir olması bizleri yakından ilgilendiriyor. Nilüfer için yapılacak her çalışmaya destek vereceğimizi belirtiriz” ifadelerini kullandı.    

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ise, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.  Nilüfer’in, Bursa’nın aydınlık yüzü olduğunu belirten Başkan Birkan, kent ve ülke menfaatine olacak her işte işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi.  

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