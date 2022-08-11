Yaz konserleri Denizlileri coşturuyor

Gelenekselleşen Yaz Konserleri programlarında birbirinden değerli sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonunda da İncilipınar ve Adalet Parkı’nda müzik şöleni verecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin İncilipınar ve Adalet Parkı'nda gelenekselleştirdiği Yaz Konserleri, birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Yaz Konserlerinin geçen hafta sonu programında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı İsmail Barkan İncilipınar Parkı’nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Özgür Doğan ise Adalet Parkı’nda sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. İsmail Barkan ve Özgür Doğan’ın birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konserlere gelenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Türk halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserler büyük beğeni alırken, bazı vatandaşlar oyun havalarına eşlik etti.

Konserler 9 Eylül’e dek sürecek

9 Eylül 2022’ye dek her hafta cuma ve cumartesi akşamı gerçekleştirilecek Yaz Konserleri bu hafta sonu da sürecek. 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de İncilipınar Parkı’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Özgür Doğan, 13 Ağustos Cumartesi günü 21.00’de ise Adalet Parkı’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı İsmail Barkan sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği yaz konserlerine tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.

