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MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü coşkusu

MAGAZİN 03.12.2022, 09:16
MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü coşkusu

Türkiye’nin ilk ve en büyük meslek birliği MESAM 35. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı. Yüzlerce sanatçının katıldığı gecede, ‘Başarı’, ‘Onur’ ve '35. Yıl Özel’ ödülleri sahiplerini buldu.

İSTANBUL (İGFA) - MESAM’ın gurur gecesine ünlüler akın ederken, Fazıl Say, Selda Bağcan, Özdemir Erdoğan, Fuat Güner, Mazhar Alanson, Zülfü Livaneli, Yıldız Tilbe, Ferhat Göçer, Selami Şahin, Ferdi Tayfur, İlham Gencer ve Atilla Atasoy’a ödül verildi. Törene katılamayan ünlülerin ödülleri, yakınlarına, kendilerin temsil eden şirket ve kişilere verildi.

SİYASİ KUTUPLAŞMALARI YENDİK

Başkanı olduğu ve  kısa adı MESAM olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı  Sanatçı Recep Ergül yaptığı açılış konuşmasında, “MESAM bugün 35 yaşında. Biz MESAM’da yeni bir sayfa açtık. Özellikle Türkiye’deki siyasi kutuplaşmalar gibi, MESAM’da da siyasete, inanca, etnik kökene dayalı bütün kutuplaşmaları yok etmek, aynı amaç için tek yumruk olmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizin kültürel zenginliğini MESAM’ın kademelerine taşımak hedefimdi bunu başardığım için mutluyum. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği rock müzik, Roman müziği, Karadeniz Müziği hepsi şuanda MESAM’da üst kurullarında temsilcileriyle temsil ediliyor” dedi.

ÜYELERİMİZ ÖNCELİĞİMİZ

13 bin 500 MESAM üyesine eşit hizmet ettiklerini belirten Ergül, “Bize oy verenler ve vermeyenler diye bir ayrıma gitmedik. En az telif getirisine sahip olanda en çok olanda aynı hizmeti görüyor. Eşit muamele görüyor. Üyelerimizi MESAM’ın merkezine koyduk” diye konuştu.

SANATÇILAR TOPLUMA ÖRNEK KİŞİLERDİR

Eleştirilerin yönetimsel anlamda olması gerektiğini belirten Recep Ergül, “Nezaketin yerini nobranlığın aldığı günümüz dünyasında nezaketi temsil eden sizlersiniz. Sanatçı duyarlılığı bilinci ile her biriniz bu topluma örnek olduğunuzu biliyorum. Kendi küllerinden doğan bu meslek birliğinde yeniden beste yapmak için umutlanmış sizler çok daha ölümsüz eserlere imza atacaksınız” dedi.

BAŞARI, ONUR VE 35 YIL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Başarı ödülü alanında Toygar Ali Işıklı, Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Fazıl Say, Cem Ali Öğet'in de aralarında bulunduğu sanatçılara ödül verildi. MESAM'ın kurulduğu tarihten itibaren üye olan Atilla Atasoy, Bora Ayanoğlu, gibi isimlerde ödülünü alırken, Aşık Veysel, İbrahim Erkal, Ahmet Kaya, Yıldırım Gürses, Mahzuni Şerif, Atilla Özdemiroğlu, Neşat Ertaş, Esin Engin adına onur ödülleri, Sezen Cumhur Önal, Ferdi Tayfur, Selami Şahin, Selda Bağcan, Zülfü Lüvaneli, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner, Özdemir Erdoğan, Mustafa Kul ve  Orhan Gencebay'a verildi. Mnedeniyle ödülünü alamayan sanatçıların yakınlarına ödülleri takdim edildi. Törenin sunumunu sanatçı Ekrem Ataer yaptı.

MESAM&MSG ANISINA ÖDÜL FERHAT GÖÇER’E VERİLDİ

MESAM&MSG anısına ödül ise MSG Başkanı Ferhat Göçer'e verildi. MESAM Başkanı Recep Ergül, Ferhat Göçer'e ödülünü takdim ederken iki meslek birliğinin kısa süre öncesine kadar düşman olmasının çok büyük acılara neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle gelirlerinin iyice düştüğünü Uluslararası telif birliği CİCAC'tan ihraç edildiklerini belirten Recep Ergül, "Kamuoyunda saygınlığımız zedelendi. Artık çok mutluyuz. Tüzel kişilikleri ayrı devam etse de iki meslek birliği tek yürek ve tek yumruk olarak birlikte hareket ediyoruz" dedi.

Ferhat Göçer ise yıllarca ayrılıktan kaynaklanan çok ciddi kan kayıpları yaşadıklarını belirterek, “Türkiye'de ve yurt dışında boynumuz hep eğikti. Birbirimize düşmekten var olan haklarımızı savunmaktan eksik kalıyorduk. Recep Ergül ve ben bu yolculuğa çıkarken birbirimiz e söz verdik” diye konuştu.

Nazım Hikmet Onur Ödülüne layık görülen Zülfü Livaneli törene katılamazken adına ödülü Durmuş Cevlan aldı. Recep Ergül Livaneli’nin ‘Karlı kayın Ormanı’ şarkısını tüm salona söyletti.

RECEP ERGÜL DEVRİMİ

MESAM 10. Olağanüstü Genel Kurulunda, başkan Recep Ergül'ün önerdiği  bütün yönerge ve önergeler yüzde 95’in üzerinde rekor oylarla kabul edildi.

MESAM dün Şişli Grand Cevahir Otel’de 10. Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Divan oylamasını, Başkan Recep Ergül'ün adayı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya, Zeynep Başkan ve Salih Güngör'den oluşan Divan Heyeti oy birliği ile kazandı.

951 asıl üyenin oy kullandığı genel kurulda Başkan Recep Ergül'ün önerdiği  bütün yönerge ve önergeler yüzde 95’in üzerinde rekor oylarla kabul edildi.

Genel Kurulun en ilginç anı ise Başkan Ergül'ün konuşması sırasında yaşandı. Ergül, bir kaç haftadır çektiği videolarla, çok yorulduğunu ve görevi bırakabileceğinin sinyallerini veriyordu. Genel kurul açış konuşmasında da istifa edebileceğini belirten Ergül'ün konuşması genel kurulun tamamı tarafından kesildi. Tüm üyeler Recep Ergül’ün görevi bırakmasına karşı çıkarak "Hayır istifa edemezsin, bizi bırakamazsın" şeklinde karşı çıkarak lehte lehine tezahüratta bulundu.

Yapılan oylamada MESAM’ı daha da ileriye taşıyacak bütün yönerge ve önergeler rekor oylarla kabul edildi.

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