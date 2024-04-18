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Mert Demir konserinde yeni rekor

T C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla şehre renk katmaya devam ediyor

MAGAZİN 18.04.2024, 11:22
Mert Demir konserinde yeni rekor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan Adana Portakal Çiçeği Karnavalı tüm coşkusuyla şehre renk katmaya devam ediyor.ADANA (İGFA) - Mert Demir, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin beşinci gecesinde Adana’nın en büyük alanına sahip Adana Merkez Park’ı adeta salladı. Saatler öncesinden parka gelen hayranları, Mert Demir sahneye çıktığı ilk andan itibaren tüm şarkılarına eşlik etti. Gördüğü ilgiden çok memnun olan Demir, seyircisiyle sohbet etti, duygulandı. Konser sırasında “İlk kez bu kadar kalabalık seyirciye söylüyorum, benim en kalabalık konserim oldu” diyerek kendi rekorunu kırdığını ifade etti. Konser sadece Mert Demir’in değil, festivalin de rekoru oldu. 200 binden fazla insan Mert Demir konserine katıldı. 

Sahne sonrası verdiği mini söyleşide, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ülkemizin kültür ve sanat dünyasına önemli bir katkı sunduğunu söyledi ve ekledi “Çok güzel bir buluşma alanı yaratıldı. Biz sanatçılar da, tüm halk da bu fırsatı çok güzel değerlendiriyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali, herkesin katılabileceği bir etkinlik  olması, çok geniş kitlelere ulaşılabiliyor olması adına önemli bir fırsat. Bu fırsatı her ortamda yakalayamadığımız için çok özel bir festival. Böyle bir fırsat gelince direk atladım. Benim için muhteşem bir gündü. Bence festival katılımcıları hiçbir konseri kaçırmasın, hepsine gelsin. Bugün burada çok büyük bir kalabalık gördüm. Ben de diğer şehirlerde konserler serisine devam edeceğim” dedi. 

ADANA’NIN SICAKLIĞI, COŞKUSU VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ANLATAN “SARI SICAK” SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında, Adana'nın gözde sanat mekanlarından Korart Sanat Galerisi'nde "Sarı Sıcak Sergisi" büyük bir ilgiyle sanatseverlerle buluştu. Sergide Adana ve çevresinin zengin kültürel dokusunu ve sıcak atmosferini yansıtan eserler, bölgenin yetenekli ressamlarının karakteristik tarzlarını da yansıtarak sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 

“BLOSSOM” KARMA RESİM SERGİSİ SANATSEVERLERİN UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİ 

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında, Orijinalist Art Gallery Sanat Galerisi'nde "Blossom” karma resim sergisi sanatseverlerin uğrak noktalarından biri oldu. Sergi,  ilkbaharın gelişiyle canlanan doğadan ilham alıp, sosyo kültürel çeşitliliği kutlayarak estetik anlayışların değişkenliğine vurgu yapıyor. 

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