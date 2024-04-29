Kestel'de eğlence doruğa çıktı

Kestel'de Doğu ve Güneydoğu Derneği tarafından düzenlenen 2. Sıra Gecesi, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.Mora Dergisi / BURSA (İGFA) - Geçen yıl kurulan Doğu ve Güneydoğu Derneği, kısa sürede Bursa ve Kestel ilçesinde büyük ilgi gördü. Başkanlığını Nurullah Han’ın yürüttüğü dernek, etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bursa’da bulunan 4312 dernek arasında yer alan dernek, geniş bir perspektifle faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlara hitap ediyor.

Başkan yardımcıları Fuat Çelik ve Gültekin Polat ile Genel Sekreter Cihat Aktaş, başkan vekili Murat Değirmenci ve yönetim kurulu üyeleri Abdullah Göncü önderliğinde, Kestel’de çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinliğe katılan davetlilerle ilgilenen yönetim kurulu üyeleri, misafirperverliklerini göstererek çiğ köfte ikramıyla gelen konukları evlerindeymiş gibi ağırladılar.

Dün akşam Kestel Çay Bahçesi’nde düzenlenen 2. Sıra Gecesi’ne, çok sayıda idareci ve vatandaş katıldı. Her bölgeden türküler eşliğinde halaylar çekilirken, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasetçi ve iş insanı Fuat Alpaslan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bingöl Dernek Başkanı Muzaffer Gölen, Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Güney ve başkan yardımcısı Fesih Temel de etkinlikte yer aldı.

Doğu ve Güneydoğu derneği kısa süre içinde kurumsal kimliğe kavuşması diğer STK’lara örnek teşkil etti. Marmara bölgesinde tüm Doğu ve Güneydoğu dernek başkanlarını her etkinliğe davet ederek, istişarede bulunan Nurullah Han ve ekibi istişareye açık ortak aklıda buluşarak dernekçiliğe yeni bir pencereden bakılmaya vesile oldu. Başkan Nurullah Han gecede yaptığı konuşmasında kurdukları derneğin yol güzergâhı adı altında birleştirici ve kucaklayıcı bir türkü ile toplumsal birliktelik mesajı verdi.

Geceye büyük emeği olan Başkan yardımcısı Fuat Çelik önümüzdeki 3. Sıra gecesi daha da muhteşem olacağının altını çizerek Kestel ve Bursa halkını bu gibi etkinliklerimizde görmek istiyoruz ”dedi.