Zemin, Türkçe alternatif müziğin sınırlarını zorluyor

Müzik piyasasına yeni bir soluk getirecek olan Zemin, yepyeni şarkıları Kendime Gurbet Oldum'u müzik severler ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı Rock grubu Zemin, Basın mensuplarının "Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?" sorusunu " Türkçe Alternatif Rock, Funk ve Retro Rock tarzlarını başarıyla harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunuyoruz. 2010 yılından beri müzik sahnesindeyiz ve "Kendime Gurbet Oldum" adlı ilk teklimizle büyük bir heyecanla müzik dünyasına adım atmış bulunuyoruz."Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Diğer bir Sorusunu "En son teklilerimizden biri olan "Kendime Gurbet Oldum", duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Bu teklide Türkçe Alternatif Rock'un sınırlarını zorlamaya ve dinleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunmaya çalışıyoruz." diyerek cevapladı.

Konserlerinde repertuvarları ile fark yaratacaklarını müzikseverler ile sahnelerinde buluşmayı sabırsızlık ile beklediklerini belirten Zemin, yeni şarkıları ile müzik listelerinde üst sıralara yükselmek istediklerini de ve ulasmak isteyenlerin zemin_official ve birkanaydogdu_ Instagram sosyal medyalarından ulaşabileceklerini belirtti.