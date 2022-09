Kenan Doğulu Harbiye'yi salladı

2 Eylül’den beri devam eden “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri”nin son konuğu Kenan Doğulu oldu. 16 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Kenan Doğulu rüzgarı esti.İSTANBUL (İGFA) - 2 Eylül’den beri devam eden “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri”nin son konuğu Kenan Doğulu oldu. 16 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Kenan Doğulu rüzgarı esti.

Heyecanla beklenen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserde müzikseverler, Harbiye Açıkhava’nın eşsiz atmosferinde Kenan Doğulu’nun muhteşem şarkılarına eşlik etti. Sahneye “Bumaya” ile enerjik bir giriş yapan Doğulu, İstanbul’un en özel konser mekanlarından Harbiye’de bir kez daha geçmişten günümüze en sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Saatler öncesinden yerini almaya başlayan müzikseverler, keyifli bir sonbahar akşamında Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla mest oldu.

Binlerce hayranının izlediği konserde Kenan Doğulu, şarkılarıyla olduğu kadar dansları ve sahne şovlarıyla da büyük alkış topladı. Konser boyunca enerjisi ve usta isimlerden oluşan başarılı orkestrasıyla adeta bir müzik şöleni yaşatan Doğulu’nun sahnesine Elif Sanchez konuk oldu. İkilinin birlikte seslendirdiği “Kurşun Adres Sormaz Ki” şarkısının yakın zamanda dinleyiciyle buluşan Türkçe-İspanyolca yeni düzenlemesi “Vuelve” dinleyicilerden tam not aldı.

Alanı dolduran sevenlerinin konserin büyük bir kısmında danslarla eşlik ettiği gecede Kenan Doğulu, şıklığıyla da tam not aldı. Pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, bu özel gecede biri on bin Swarovski taşıyla hazırlanan “Ace Nayman” tasarımı diğeri ise “Deq by Suzan Varlık” tasarımı olmak üzere özenle hazırlanan iki farklı kıyafetle sahne aldı.