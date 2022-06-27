'Hurdacının Kızı' çekimleri tamamlandı... Vizyon tarihini bekliyor

"Hurdacının Kızı" isimli sinema filmi sanat camiasının ünlü isimlerinin de önemli destekleriyle tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - AFRİ Yapımın yapımcılığını üstlendiği "Hurdacının Kızı" adlı dram tarzındaki sinema filminin hikayesi Afrikalı Ali imzası taşırken, senaryosunu iki önemli isim Erdal Babür. Hülya Kılıç üstlendi ve yönetmen koltuğunda Hakan Gürtop oturdu.

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan sinema filmi, çocuk denecek yaşta tacize uğrayan bir kızın, ibret verici olayların birbirini takip ettiği acıklı bir öykü olarak dikkat çekiyor.

Yıllardır hem Türkiye’de hem de dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan çocuk taciz olaylarına dikkat çekmek ve bu olayların son bulması amacıyla beyaz perdeye yansıtılmış hüzünlü bir hikaye olan filmin çekimleri Mint 90lar platoda, Kocaeli,Gebze,Darıca ve İstanbul da gerçekleşti. Usta yönetmen Hakan Gürtop tarafından yaklaşık 2 haftalık bir zamanda çekimler tamamlandı.

Renkli dünyanın ünlü isimleri bu acıklı hikayeye kayıtsız kalmadı. Ferhat Göçer, Metin Şentürk, Faruk Sofuoğlu ve usta oyuncu Erkan Petekkaya da "Hurdacının Kızı" adlı filmde rol aldı. Filmin başarılı oyuncuları Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin, Belma Mamati, Zeynep Doğan, Ayşe Doğan, Güray Yılmaz, Sami Çelik, Murat Emre Üstün, Oguz Han Burak Üstün, Gülsüm Baylık,Tamer Gül,Cenk Sarıkaya, Melih Kurtuluş oyunculuklarıyla canlandırdıkları karakterlere hayat verdiler.