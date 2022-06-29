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Denizli’de festival coşkusu devam ediyor

MAGAZİN 29.06.2022, 12:24
Denizli’de festival coşkusu devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sı düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Binlerce Denizlili, Adalet ve İncilipınar Parkı'nda düzenlenen gösterilere akın etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ikinci gününde de coşkuyla devam etti. Festival programı, İncilipınar Parkı ve Adalet Parkı'nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katıldığı gösterilere binerce Denizlili akın ederek farklı ülkelerin sahnelediği dans gösterilerini izledi. Renkli kıyafetleriyle adeta görsel bir şölene dönüşen festival vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 250 dansçı birbirinden renkli danslarını Denizlililer için sergiledi. Festival boyunca birçok güzelliğe şahitlik ettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 16.'sı düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinlikle başka ülke ve şehirlerin kültürlerini karşılıklı tanıma ve öğrenme imkanı yaşadıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, “Birbirimizi tanımamız gerekiyor. Farklılıklarımız tabii ki olacak, özümüzü koruyacağız. Herkes birbirine saygı duyacak ve güzellikleri paylaşarak çoğaltacağız. Denizli’mizi, ülkemizi daha ileriye götürmek, kardeşlik ve dostluk ruhunu bütünleştirmek için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu. Öte yandan festivalin gala gecesi 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 21.00’de Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. 30 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da KYK Amfi Tiyatro; saat 21:00’de ise Adalet Parkı’nda düzenlenecek gösterilerle 16. Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erecek.

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