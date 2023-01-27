Aşk-ı Memnu’nun işte yeni Adnan Ziyagil’i!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Bihter" filminde merak edilen Adnan Ziyagil karakterini kimin oynayacağını açıkladı. Akay, Kenan İmirzalıoğlu’nun düşünüldüğünü de duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Aşk-ı Memnu romanı ilk kez sinema filmi olacak.

Daha önce iki kez dizi olarak uyarlanan Aşk-ı Memnu romanında, Adnan Ziyagil rolünü ikinci uyarlama versiyonunda Selçuk Yöntem oynamıştı.

İlk kez sinema filmi olacak olan romanın yeni versiyonunda Adnan Ziyagil'i oynayacak isim gizemini korurken, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan konu ile ilgili bir yazı geldi.

Akay, yapımcı firmanın Adnan Ziyagil karakteri için Kenan İmirzalıoğlu’nu düşündüğünü, ancak Adnan karakteri Behlül karakterinden daha yakışıklı olacağı için, Mehmet Aslantuğ da karar kıldıklarını iddia etti. Ayrıca Onur Akay, “Gerçi Mehmet Aslantuğ da Adnan Ziyagil için biraz fazla yakışıklı. Bihter’in Behlül’e nasıl gönlü kayacak bilmiyorum ama Adnan Ziyagil bu sefer Bihter yerine Firdevs’le evlenebilir. Çünkü Firdevs de Bihter’den daha güzel.” ifadelerini kullandı.

Adnan Ziyagil karakterini, film versiyonunda oynaması için Halit Ergenç, Kerem Alışık, Mehmet Aslantuğ ve Mustafa Uğurlu’nun düşünüldüğü de gündeme gelmişti.