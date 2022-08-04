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Antalyalılar Şanlıurfalılar Gecesi'ni bekliyor
MAGAZİN 04.08.2022, 10:00
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi düzenleyecek. 6 Ağustos Cumartesi 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek gecede ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle ‘Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi’ düzenlenecek. 6 Ağustos Cumartesi akşam saat 20.00’da Kepez Kent Meydanı’nda düzenlenecek Şanlıurfa Tanıtım Gecesinde ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne alacak. Urfa Edessa Grubu Sıra Gecesi ile şenlenecek gecede çiğköfte ikramı da yapılacak.
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