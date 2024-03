Events Across Turkey'in Avrupa’nın En iyi Event Ödüllü etkinlik serisi olan Istanbul Night Flight; Ankara CSO sahnesinde, An Epic Symphony eşliğinde Gökhan Türkmen’i müzikseverle bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Events Across Turkey’in bir kült haline gelen projesi An Epic Symphony; duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın tekli ve çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde ağırladı.

Birçok farklı projeye imza atan ve adından başarı ile söz ettiren Gökhan Türkmen, ilk kez senfoni orkestrası eşliğinde sahne performansı gerçekleştirdi.

Öyle Güzel ki ve Bitmesin şarkılarıyla senfonik konserinin açılışı yapan Türkmen, son hiti Bal, Mahşer, Büyük İnsani, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokunmayı başardı. Sevme ile iki kere biss yapan Türkmen’in senfonik konseri yine bir hayranın evlilik teklifine sahne oldu.

İlk senfoni konseri için aylardır hazırlık yapan Gökhan Türkmen, "Bu gece benim için çok kıymetliydi. İlk kez senfoni orkestrası ile aynı sahneyi paylaştım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sahneye çıktığı an itibariyle seyirciyi büyülemeyi başaran Türkmen, enerjisi ve yeteneğiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı.