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19 Mayıs'ın konser 'Simge'si
MAGAZİN 20.05.2023, 13:01
Şarkıcı Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 2 konser verdi.MUĞLA (İGFA) - Simge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Milas ve Marmaris’te arka arkaya verdiği 2 konser ile kutladı.,
Simge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ilk Milas’ta Milas Atapark Meydanında ardından da Marmaris’te Grand Yazıcı Club Turban Termal ’da şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz 2 konser yaşatarak sahne ’de kutladı.
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