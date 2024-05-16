TÜHİD 3 yıl daha İpek Özgüden Özen'e emanet

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) Olağan Genel Kurulu, 14 Mayıs 2024 Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi.

2021’den bu yana TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan On İletişim Ajans Başkanı İpek Özgüden Özen, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Divan Kurulu'nun Meral Saçkan başkanlığında, Sibel Berkan ve Serap Gökçebay üyeliğinde yürütüldüğü toplantıda, 2024-2027 döneminde görev yapacak dernek organlarının seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü TÜHİD Olağan Genel Kurulu’nda üyelerin görüş ve önerileri de alındı.

52 yıl önce Prof. Dr. Alâeddin Asna tarafından kurulan TÜHİD’e ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen İpek Özgüden Özen toplantıda, 2021-2024 yıllarına ilişkin dernek faaliyetlerini aktararak, gelecek döneme dair görüşlerini paylaştı.

TÜHİD'in 52 yıllık mirasını geleceğe taşımak için üyelerin güveniyle bir kez daha yola çıktıklarını ifade eden Özen, "İş dünyasından kamuya, akademik dünyadan medyaya, genç iletişimcilerden sivil toplum kuruluşlarına tüm iletişim profesyonellerine değer yaratmak üzere çalıştık. Üye sayımızı artırarak, sektörü bütünleştirdik. Halkla İlişkiler Meslek Yasası’nın çıkarılması konusunda girişim ve hazırlıklarımız oldu. İyi iletişimin, saygının ve etik değerlerin ön planda olması için çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek dönem içinde de Başkanlar Danışma Kurulu, Akademik Danışma Kurulu, İletişim, Sürdürülebilirlik, Strateji ve Bilgi Üretimi Çalışma ile Meslek Yasası Çalışma Komisyonlarını da iş planımıza ekliyoruz. Yeni dönem Yönetim Kurulumuz, Dernek Organlarımız, Dernek Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı ileriye taşıyacağımıza, güçleneceğimize ve sinerjimizin artacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Üyelerin ismine özel hazırlanan üyelik ve yetki sertifikalarının da takdim edildiği genel kurulda, 2024-2027 yılında TÜHİD organlarında görev alacak isimler şöyle belirlendi: İpek Özgüden Özen başkanlığında Yönetim Kurulu'nda; Ayşenur Aydın, Şeref Gözütok, Başak Solmaz Karaüç, Gökhan Şengül, Sevda Solak, Serap Şahin Durak, Arif Sancaktaroğlu, Gonca Karaüç, Arzu Deniz Aksoy, Serhat Özkütükçü, Handan Erdoğdu, Arzu Çekirge Paksoy, Eda Zaloğlu yer aldı.