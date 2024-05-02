Başkan Er: "Malatya’mızı daha güzel günlere getireceğiz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Er, ziyareti esnasında karşılaştığı vatandaşların talep, istek ve ihtiyaçlarını bizzat dinliyor.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Tabiat Parkında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Er, minik hemşehrilerimize de bazı ikramlarda bulundu.

“AMACIMIZ MALATYA’MIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK”

Turgut Özal Tabiat Parkı piknik alanına uğrayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada vatandaşların durumlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Piknik alanında Başkan Er ile karşılaşan vatandaşlar, Malatya’nın son durumu hakkında Başkan Er’e sorularını yönelttiler. Vatandaşların sorularını yanıtsız bırakmayan ve detaylı cevaplandıran Başkan Er, “Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırmak ve eski günlerine getirmek. Allah bizlere güç kuvvet versin çünkü biz, Malatya’mız için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Malatya’mızı eski günlerinden daha güzel günlere getireceğiz” dedi.