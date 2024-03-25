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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu, haftalık tiyatro programını yayımladı
KÜLTÜR-SANAT 25.03.2024, 10:10
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bursa Devlet Tiyatrosu, haftalık tiyatro programını yayımladı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta; “Lobotomobilin Üç Seferi” Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde, “Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.
“Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyun 26,27,28,29 Mart tarihlerinde saat 20.30’da, 30 Mart'ta ise 15.00 ve 20.30’da AVP Sahnesinde oyunseverlerin izlenimine sunulacak.
“Şair, Şiir,Şuur Mehmet Akif Ersoy” adlı oyun ise 26,27,28,29 ve 30 Mart tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle buluşacak.
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