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Konuk delegasyon Manisa'da ağırlandı

Manisa’nın köklü festivali Uluslararası Manisa Mesir Macunu kapsamında şehre gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde ağırlandı Konuk delegasyonla hediye değişim töreni de gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Zeyrek, “Ümit ediyorum ki, gelecek yıllarda daha büyük coşkuyla yine bir arada oluruz” dedi

GÜNDEM 27.04.2024, 22:02
Konuk delegasyon Manisa'da ağırlandı

Manisa’nın köklü festivali Uluslararası Manisa Mesir Macunu kapsamında şehre gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde ağırlandı. Konuk delegasyonla hediye değişim töreni de gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Zeyrek, “Ümit ediyorum ki, gelecek yıllarda daha büyük coşkuyla yine bir arada oluruz” dedi. MANİSA (İGFA) - Bu yıl 484’üncü kez düzenlenen ve UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehre gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlandı. Konuk delegasyonla hediye değişim töreni de gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı. Programda ilk olarak Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık söz aldı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, “Manisa’mıza kattığınız değerler ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
 

“MANİSA’NIN KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİNİN EN BÜYÜK ÖRNEKLERİNDEN” Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, “Mesir, Manisa’nın kültürel ve tarihi değerlerinin en büyük örneklerinden biridir. Aynı zamanda 17 ilçemizin kültürel birlikteliğini sağlayarak Manisa’nın tüm dünyaya tanıtılmasına anahtar olacak ve Manisa halkının refah topluma dönüşmesini sağlayacak hazinemizdir” diye konuştu. 

“FESTİVALİMİZE KATILIMLARINIZ BİZLERİ MUTLU ETTİ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, festival için Manisa’ya gelen tüm konuklara hoş geldiniz diyerek konuşmasına başladı. Başkan Ferdi Zeyrek, “Şehrimizde 484 yıldır süregelen bu güzel festivalimize katılımlarınızla bizleri mutlu ettiniz. Salı günü coşkuyla başlattığımız festivalimizin 5’inci günündeyiz. Yarın, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılımlarıyla düzenlenecek kortej ve ardından Sultan Camii minarelerinden yaklaşık 7 ton şifalı mesir macununun halka saçılmasıyla festivalimiz noktalanmış olacak. Siz saygıdeğer konuklarımızın hem festivalimizden hem de şehrimizden memnun kalacağınıza; buradan memnuniyetle ayrılacağınıza yürekten inanıyorum. Baharı yaşadığımız bu günlerde Manisa’mızın sıcağını ve Manisalıların sıcaklığını yakından görmüş oldunuz. Ümit ediyorum ki, gelecek yıllarda da daha büyük coşkuyla yine bir arada oluruz” dedi. 
 

“MANİSA TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ŞEHİRLERİNDEN BİR TANESİ” Yaklaşık 1,5 milyona sahip Manisa’nın, gelişmiş sanayisi, tarımsal zenginliği, doğal güzellikleri ve köklü tarihiyle Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Belediye Başkanı olarak hizmet etmekten gurur duyduğum şehrimizde, 484 yıllık tarihi olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali gibi önemli bir kültür mirasını sürdürüyor olmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Bu güzel festivalle oluşturduğumuz sevgi ve dostluk köprüsünün daha uzun soluklu ve daha sağlam olması en büyük temennimdir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünün ışığında, hepimizin ortak paydasının Dünya barışı olması gerektiğine inanıyorum. Bizler, her şeye rağmen iyiliği, güzelliği, barışı ve sevgiyi çoğaltmak için çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. 

KONUK DELEGASYONA HEDİYELERE TAKDİM EDİLDİ Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa’nın simgelerinden oluşan hediyeleri konuklara takdim etti.  Festival için Manisa’ya gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri de ülkeleri ve şehirlerini temsil eden hediyeleri takdim etti. Programın ardından konuk delegasyon akşam yemeğinde ağırlandı. 

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