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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti
GÜNDEM 27.04.2024, 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.İSTANBUL (İGFA) - Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.
Petrol istasyonundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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