YSK'dan Hatay için son nokta!

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yaptığı itirazları reddetti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, itirazın reddedilmesi kararı üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin HBB seçim sonuçlarına ilişkin itirazın reddedilmesi kararı üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

YSK'nın açıkladığı karar ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle yapılan itirazları reddederek Hatay’ın iradesinin gasp edilmesine karşı son noktayı koyduğunu belirten Başkan Mehmet Öntürk paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere bizim tek gündemimiz Hatay’ın süratle ayağa kaldırılmasıdır" dedi.

Başkan Öntürk’ün açıklamasıyla birlikte paylaştığı videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’ın iradesini gasp etme girişimi son dakikaya kadar devam etmiştir. YSK’nın baskı altına alınması dâhil her yol denenmiş, ölülere oy kullandırıldı gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. CHP’nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz. Bunun yanında bize güvenen diğer şehirlerimize layık olabilmek için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle yeniden ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almayı sürdürecektir."

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimleri için YSK’ye ayrı ayrı “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle başvurmuştu. CHP, 3 bin 361 farkla sonuçlanan seçimde 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını öne sürmüştü.