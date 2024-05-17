Ferhat Göçer'in klibine Bollywood etkisi

Ferhat Göçer’in yeni şarkısı “İçimdeki Yankı” için özel izinle Silivri Danamandıra Tabiat Parkı’nın eşsiz manzarasında çekilen video klibine, Bollywood filmlerinin vazgeçilmez color uzmanı Levent Öztürk’ün dokunuşu geldi.İSTANBUL (İGFA) - Hindistan’da yaşayan ve film renklendirmesi konusunda sinema dünyasının yakından takip ettiği, bu alanda kitaplar da yazan color üstadı Levent Öztürk, kısa bir süreliğine İstanbul’a geldi. Şarkının söz yazarı Burçin Direnci’nin yakın arkadaşı olan Levent Öztürk, Ferhat Göçer’le buluştu ve şarkının video klibinin color çalışmasını tamamlamak için Hindistan dönüşünü erteledi. Ortaya çıkan doğa harikası klip, izleyenleri tabiat parkının muhteşem renkleri içinde bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Sözleri Burçin Direnci, bestesi ve düzenlemesi Ali Cem Çehreli’ye ait olan şarkının klibini yönetmen Ercan Şencan çekti. Şarkı ve video klip tüm radyo, televizyon ve dijital platformlarda yerini aldı. Yeni şarkısı “İçimdeki Yankı” ile müzikseverlerin karşısına çıkan Ferhat Göçer, klipteki renklerin ve manzaranın uyumunu izleyicilere en iyi şekilde sunarak, müzik ve görsel estetiği bir araya getirdi. Ferhat Göçer’in yeni şarkısı “İçimdeki Yankı” ve video klibi, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı