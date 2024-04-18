'Orta Koridor' Kalkınma Yolu ile güçlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan ile artan demiryolu potansiyelini dikkate alarak, ikinci bir demiryolu geçiş noktası kurulması konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladıklarını bildirdi. İkinci demiryolu hattı ile doğu-batı yönlü yük taşıma kapasitesi artacağı gibi Orta Koridor'un demiryolu potansiyeline de önemli ölçüde katkıda bulunulacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası tarafından düzenlenen Orta Koridorun Ticaret ve Lojistik Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi Etkinliğine videokonferans yöntemi ile katıldı.

Doğu ile Batı arasındaki önemli bir kara ve su köprüsü olarak hizmet veren Orta Koridorun Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde hatta Orta Doğu ülkeleri için de eşsiz bir ekonomik büyüme vaadi taşıdığının altını çizen Uraloğlu, Bugün üzerinde konuştuğumuz Dünya Bankası çalışması, stratejik politikalar, hedefli yatırımlar ve iş birliği çabalarının, Orta Koridor'da ticaret hacmini üçe katlama ve taşıma sürelerini 2030'a kadar yarıya indirme gücünü vurgulamaktadır. ifadelerini kullandı.

ORTA KORİDOR POTANSİYELİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KARARLI EYLEMLER ŞART

Orta Koridorda ticaret ve lojistik potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmek için kararlı eylemlerin şart olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu çalışmanın, atılması gereken adımları önceliklendirmeye ışık tutacak nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin demiryolu altyapısının hali hazırdaki talebi karşılamakta yeterli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars hattından gelen yükün Edirneye kadar sevkiyatında herhangi bir kapasite problemi ile bugüne kadar karşılaşmadık. Ulusal taşıyıcımız TCDD Taşımacılık, Karsta çeken ve çekilen araçların doğudan gelecek yük akışını karşılayacak şekilde, daima hazır olmalarını sağlamaktadır. Değerlendirmenin aksine, Karsın batısında altyapı ve araç arzının altında bir yük akışı olduğunu yeri gelmişken belirtmek isterim" dedi.



Bakan Uraloğlu, Orta Koridorun kapasitesini arttıracak ve darboğazları ortadan kaldıracak önlemleri ele aldıklarını da söyledi.

"Ortak anlayışa vararak engelleri kaldırmak mümkün olacaktır" diyen Bakan Uraloğlu, koridor boyunca yakından koordinasyonu sağlayacak yeterli platformun halihazırda mevcut olduğunu anlattı. Bakan Uraloğlu, yöntem ve işlemlerin kolaylaştırılması noktasında, transit yükün olabildiğince engellere takılmaksızın hedefine ulaşması için idari birtakım prosedürleri geride bırakmanın gerekliliği konusunda ortak anlayışa varılması gerektiğinin altını çizdi.

Demiryolu yük taşıma payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2053 vizyonumuz doğrultusunda, Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu arasında artan ticarete daha fazla ulaşım altyapısı sağlamayı ve ulaştırma bağlantısallığını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

KALKINMA YOLU İLE YENİ HAT

Uraloğlu, sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey-güney aksında da planlamaların devam ettiğini belirterek, "Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupaya ve Orta Asyaya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi büyük önem taşıyor. Bu yeni güzergâh, bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asyaya erişiminde ciddi kolaylıklar sağlayacak. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergâh Irak tarafında yaklaşık 1.200 kilometrelik hem çift hat demiryolu hem de otoyol yapımını içeriyor. Türkiye tarafında ise ulusal demiryolu ve karayolu ağımıza yaklaşık 130 kilometrelik demiryolu ve 300 kilometrelik otoyol ile bağlamak için gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Kalkınma Yolu, Orta Doğu ülkeleri ile Orta Koridor ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlara erişimi destekleyici ve tamamlayıcı bir girişim olması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Görüleceği üzere, artması beklenen yük hacmine göre gerekli kapasite artışlarımızı planlıyor ve çalışmalarına başlıyoruz. Türkiye olarak, bölgesel planlamalara ve düzenlemelere çok önem veriyoruz. Ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların etkin kullanımı için bölgesel iş birliklerine ihtiyaç var." diye konuştu.