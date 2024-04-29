Son Dakika

İnegöl mobilya ile yükseliyor

İnegöl Mobilya Fuarının tamamlanmasının ardından açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başta mobilya sektörü temsilcileri olmak üzere tüm şehre bu başarılı organizasyon için teşekkür etti Başkan Taban, 2023 ekonomi verilerine göre mobilya sektörünün yukarı yönlü ivmesinin devam ettiğini de hatırlatarak; “İnegölümüz mobilya sektörü ile büyümeye devam ediyor” dedi

EKONOMİ 29.04.2024, 13:44
İnegöl mobilya ile yükseliyor

İnegöl Mobilya Fuarının tamamlanmasının ardından açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başta mobilya sektörü temsilcileri olmak üzere tüm şehre bu başarılı organizasyon için teşekkür etti. Başkan Taban, 2023 ekonomi verilerine göre mobilya sektörünün yukarı yönlü ivmesinin devam ettiğini de hatırlatarak; “İnegölümüz mobilya sektörü ile büyümeye devam ediyor” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl geçtiğimiz hafta 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına ev sahipliği yaptı. 200 dolayında firmanın 25 bin metrekarelik fuar alanında ürünlerini sergilediği organizasyonda, sadece fuar alanı değil tüm şehir adeta açık bir fuar havasında güzel bir hafta geçirdi. 3 bini aşkın mobilya firması, ihracatı ve ekonomiye sağladığı katma değer ile bu alanda Türkiye’nin Mobilya Başkenti olarak gösterilen İnegöl’de, Belediye Başkanı Alper Taban fuar sonrası bir değerlendirme yaparak tüm ilçe halkına teşekkür etti.

İNEGÖL HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Hamuru ticaretle yoğrulmuş İnegöl’ün mobilya sektöründe öncü şehir olduğuna vurgu yapan Taban, “Şehrimiz bu alanda ülkemizde trendi belirleyen, 170 ülkeye ihracat yaparak adeta dünyanın da mobilyasını üreten şehir konumunda. 2023 ekonomi verileri de mobilya sektöründeki kalitemizi ortaya koyuyor. Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde, İnegöl Mobilyası ihracatını arttırmış ve katma değer sağlamaya devam etmiş. 2023 yılında İnegöl’ümüz 1447 firma ile 1 milyar 480 milyon 700 bin 130 dolar ihracat yaparken, bunun 822 milyon dolarını mobilya sektörü karşılamış. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 3 milyar 906 milyon dolar olarak gerçekleşti. İnegöl bu ihracatın %21’ini gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca şehrimiz ülkemizin toplam ihracatının %0,64’ünü gerçekleştirerek ülke ekonomisine de ciddi katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl bu oran %0,60 olarak gerçekleşmişti. Dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, İnegöl özellikle mobilyadaki yükseliş ivmesini sürdürerek ülke ihracatına olan katkısını arttırmış oldu” dedi.

FUARA KATKI KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu veriler ışığında geçtiğimiz hafta İnegöl’de 50. Uluslararası Mobilya Fuarı gerçekleştirildiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Sektöre yön veren üreticilerimiz, yeni sezonun trend ürünlerini de ilk kez bu fuarda görücüye çıkardı. 6 gün boyunca bereketli bir fuar yaşadık. Açılışta üreticilerimizle birlikteydik. Cuma günü de yine fuar alanımızı ziyaret edip sektör temsilcilerimizin yanında olduk. Bu süreçte belirli günlerde ziyaretçi rekorları kırıldığı yönünde açıklamalar bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bir fuarı daha en güzel şekilde tamamlamış olduk. Ben başta sektör temsilcilerimiz olmak üzere fuar süresince bu işe katkı koyan herkese, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl’de fuarlar sadece mobilya sektörünün değil, şehrin sahiplenmesiyle bugünlere geldi. İnşallah yine bu birliktelikle gelişerek devam edecek. Yapılan organizasyon İnegöl’ün. Bu şehir ise hepimizin” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 34 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14