İnegöl mobilya ile yükseliyor

İnegöl Mobilya Fuarının tamamlanmasının ardından açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, başta mobilya sektörü temsilcileri olmak üzere tüm şehre bu başarılı organizasyon için teşekkür etti. Başkan Taban, 2023 ekonomi verilerine göre mobilya sektörünün yukarı yönlü ivmesinin devam ettiğini de hatırlatarak; “İnegölümüz mobilya sektörü ile büyümeye devam ediyor” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl geçtiğimiz hafta 50. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına ev sahipliği yaptı. 200 dolayında firmanın 25 bin metrekarelik fuar alanında ürünlerini sergilediği organizasyonda, sadece fuar alanı değil tüm şehir adeta açık bir fuar havasında güzel bir hafta geçirdi. 3 bini aşkın mobilya firması, ihracatı ve ekonomiye sağladığı katma değer ile bu alanda Türkiye’nin Mobilya Başkenti olarak gösterilen İnegöl’de, Belediye Başkanı Alper Taban fuar sonrası bir değerlendirme yaparak tüm ilçe halkına teşekkür etti.

İNEGÖL HER ŞEYE RAĞMEN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Hamuru ticaretle yoğrulmuş İnegöl’ün mobilya sektöründe öncü şehir olduğuna vurgu yapan Taban, “Şehrimiz bu alanda ülkemizde trendi belirleyen, 170 ülkeye ihracat yaparak adeta dünyanın da mobilyasını üreten şehir konumunda. 2023 ekonomi verileri de mobilya sektöründeki kalitemizi ortaya koyuyor. Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği günlerde, İnegöl Mobilyası ihracatını arttırmış ve katma değer sağlamaya devam etmiş. 2023 yılında İnegöl’ümüz 1447 firma ile 1 milyar 480 milyon 700 bin 130 dolar ihracat yaparken, bunun 822 milyon dolarını mobilya sektörü karşılamış. Mobilya sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatı 3 milyar 906 milyon dolar olarak gerçekleşti. İnegöl bu ihracatın %21’ini gerçekleştirmiş oldu. Ayrıca şehrimiz ülkemizin toplam ihracatının %0,64’ünü gerçekleştirerek ülke ekonomisine de ciddi katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl bu oran %0,60 olarak gerçekleşmişti. Dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, İnegöl özellikle mobilyadaki yükseliş ivmesini sürdürerek ülke ihracatına olan katkısını arttırmış oldu” dedi.

FUARA KATKI KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu veriler ışığında geçtiğimiz hafta İnegöl’de 50. Uluslararası Mobilya Fuarı gerçekleştirildiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Sektöre yön veren üreticilerimiz, yeni sezonun trend ürünlerini de ilk kez bu fuarda görücüye çıkardı. 6 gün boyunca bereketli bir fuar yaşadık. Açılışta üreticilerimizle birlikteydik. Cuma günü de yine fuar alanımızı ziyaret edip sektör temsilcilerimizin yanında olduk. Bu süreçte belirli günlerde ziyaretçi rekorları kırıldığı yönünde açıklamalar bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bir fuarı daha en güzel şekilde tamamlamış olduk. Ben başta sektör temsilcilerimiz olmak üzere fuar süresince bu işe katkı koyan herkese, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl’de fuarlar sadece mobilya sektörünün değil, şehrin sahiplenmesiyle bugünlere geldi. İnşallah yine bu birliktelikle gelişerek devam edecek. Yapılan organizasyon İnegöl’ün. Bu şehir ise hepimizin” diye konuştu.