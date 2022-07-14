Mustafakemalpaşa '15 Temmuz'a hazır

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olmak için Adnan Menderes Meydanında hazırlıklara başladı.

BURSA (İGFA) - 15 Temmuz demokrasi nöbetine ev sahipliğine hazırlanan Adnan Menderes Meydanında Milli Birlik ruhu bu senede anılıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı iş birliği ile hazırlanan anma programının bu sene ki onur konukları Uzm. Psikolog Yazar Kazım Yurdakul ve Stratejist Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ olacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz, bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. “ diyerek tüm hemşehrilerini Adnan Menderes Meydanına Milli Birlik ruhuna sahip çıkmak için davet etti.