Muğla'daki yangın 2. gününde: Müdahale sürüyor

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağı, helikopter, arazöz, su tankeri, dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

2 bin 500 kişi tahliye edildi

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

Yangından 19 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından şimdiye kadar 19 kişinin etkilendiğini duyurdu:

"Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında"

Gece görüşüne sahip helikopterler kullanıldı

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter yangına müdahale ediyor

Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı. Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek veriyor.

Rüzgar etkisini azalttı

Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburunda görevli askerler, Mesudiye Mahallesi'ndeki tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor.