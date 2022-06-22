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Marmaris'teki yangın nedeniyle 20 ev tedbiren boşaltıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkiindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
GÜNDEM 22.06.2022, 21:28
Marmaris'te Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.
Bölgeye yakın Değirmenyanı mevkisinde Ahmediye Sokağı'ndaki 20 kadar ev, olası bir tehlikeye karşı boşaltıldı. Yerleşim yerindeki 68 kişi ile 13 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk ve araçlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Emniyet ile jandarma ekiplerince, bölgedeki evlerin yakınında bulunan ağaçlara yangının sıçramaması için TOMA'larla su sıkılıyor.
Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
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