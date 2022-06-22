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Marmaris'te alevlerle mücadele sürüyor: Yangın koordinasyon merkezi tahliye ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkiindeki yangın koordinasyon merkezi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
GÜNDEM 22.06.2022, 21:26 22.06.2022, 21:44
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini sürdürüyor.
Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezinin üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı merkezin boşaltılmasına başlandı.
[Fotoğraf: AA]
Araçlar güvenli alanlara yönlendirildi
Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.
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