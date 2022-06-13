Milli Eğitim Bakanlığı, başarılı öğretmen ve yöneticileri belgelendiriyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zorlu salgın döneminde yüz yüze eğitime devam eden tüm öğretmen ve idarecilere bugün itibarıyla 2. Başarı Belgelerini gönderdiklerini açıkladı.SAMSUN (İGFA) - Samsun'da Köy Yaşam Merkezi açılışı ve Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması programına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun'dan ayrılmadan önce protokol üyeleri ile birlikte Çarşamba Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, tüm öğretmen ve idarecileri Başarı Belgesi ile ödüllendirdiklerini söyledi.

COVID-19 salgını döneminde öğretmenlerin fedakârca görev yaptığının altını çizen Bakan Özer, "2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı için son haftaya girdik. Bu eğitim öğretim yılını kararlı bir şekilde yüz yüze eğitimle tamamlayabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz, gerçekten her gün maske ile ders anlattılar, süreçleri takip ettiler ve aşılama oranlarıyla da sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil OECD ortalamasının da çok üzerinde bir ortalamayla güzel bir örnek teşkil ettiler. 1. dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize bu fedakârlıklarından dolayı Başarı Belgesi verdik, bugün itibarıyla de tüm öğretmen ve idari personelimize 2. Başarı Belgesi'ni göndermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimizi, bu sürece katkı veren tüm idari personelimizi kutluyorum" diye konuştu.