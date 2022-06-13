Meteoroloji'den 42 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Belirtilen bölgelerdeki sağanak yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da felakete neden olan yağışlar bugün de devam etmesi bekleniyor.

Sarı ve turundu kod verilen iller

Adana başta olmak üzere, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı Hatay için turuncu kod verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hatay için uyarı

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini daha çok artırarak aralıklarla kuvvetli, batı kıyılarında şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Rize Valiliği'nden uyarı

Sağanak yağışın beklendiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarıdan sonra Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde mevsim normallerin 3-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Edirne, Balıkesir, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı, çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa zamanlı fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu:Az bulutlu, batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.