TOHİDER Genel Başkanı Sefer Demir'den 1 Mayıs mesajı
Topograflar Haritacılar ve İnşaat Çalışanları Derneği Genel Başkanı Sefer Demir 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı
Topograflar Haritacılar ve İnşaat Çalışanları Derneği Genel Başkanı Sefer Demir 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. DÜZCE (İGFA) - Topograflar Haritacılar ve İnşaat Çalışanları Derneği Genel Başkanı Sefer Demir 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Topograflar Haritacılar ve İnşaat Çalışanları Derneği Genel Başkanı Sefer Demir 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda barış, dayanışma ve bayram coşkusunun önemine vurgu yapan Demir, tüm emekçilerin bu özel gününü kutladı.
Demir mesajında şu ifadelere yer verdi: "1 Mayıs’ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyorum.
Yaşamın her alanında emekleriyle var olan ve bu ülkenin gelişmesinde büyük rol oynayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle kutlar; en içten sevgi ve saygılarımı sunarım."Dedi.
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|1. Eyüpspor
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|50
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|10. Erzurumspor
|32
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|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
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|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
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|32
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|32
|33
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|15
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|32
|7
|Takımlar
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|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
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|75
|4. Aston Villa
|35
|67
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|60
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|34
|54
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|49
|9. Chelsea
|33
|48
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|48
|11. Wolves
|35
|46
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|34
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|35
|43
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|25
|19. Burnley
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|16
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
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|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
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|49
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|10. Getafe
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