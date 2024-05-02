Kavgaya müdahalede yaralanmıştı... Acı haber geldi

Geçen yıl Erzurum'da kavgaya müdahale sırasında yaralanan askerden acı haber geldi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar’ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yaşar’ın 3 Temmuz 2023’te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını belirterek, kavgada yaralanmasının ardından Yaşar’ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu anımsatarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için Milli Savunma Bakanlığı da taziye yayımladı.