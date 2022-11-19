Manisa'da Bahri Küçükoğulları’na vefa

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa zaman önce baştan sona yenilenen Yunusemre ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik-Menemen bağlantı yoluna Bahri Küçükoğulları’nın ismi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 52 yaşında hayata veda eden Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi, SPİLAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahri Küçükoğulları’nı unutmadı.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek, 4 Kasım 2018 tarihinde sonsuzluğa uğurlanan Bahri Küçükoğulları’nın ismi Manisa’da yaşatılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karara istinaden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik Mahallesi ile Menemen bağlantısını sağlayan güzergaha Bahri Küçükoğulları Caddesi ismi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından caddede levhaların montajı yapıldı. Uygulama hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin aldığı karar uyarınca belirlenen güzergaha Bahri Küçükoğulları Caddesi ismi layık görüldü. Biz de bu karar doğrultusunda buradaki çalışmamızı tamamladık. Yakaladığı amansız hastalıkla hayatını kaybeden Bahri Küçükoğulları’na Allah’tan rahmet dilerken, onu unutturmamak adına bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.