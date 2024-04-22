Altınapa Baraj Gölü çevresinde KOSKİ temizliği

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan Altınapa Baraj Gölü etrafında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 31 ilçede çalışırken; su kaynaklarını temiz tutma sorumluluğunu da yerine getiriyor.

KOSKİ, özellikle hafta sonlarında balık tutmak veya sportif amaçlı olta balıkçılığı yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir alan olan Altınapa Baraj Gölü etrafında hafta sonu temizlik çalışması yaptı. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle birlikte kıyı şeritlerinde oluşan atıkların temizlenmesi için yapılan geniş çaplı temizlik çalışmasında sonrası toplanan atıklar, geri dönüşüme gönderilerek çevrenin korunmasına katkı sağlandı.