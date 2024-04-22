Yıldırım’da 23 Nisan özel cimnastik müsabakası

Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel artistik cimnastik yarışması düzenledi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel Artistik Jimnastik Yarışması düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvaya 7-10 yaş grubu 180 sporcu katıldı. Genç sporcuların artistik cimnastik yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları yarışma ile minik cimnastikçiler, aylar süren çalışmalarının ardından zorlu rutinleri başarıyla tamamladı ve mükemmel bir performans sergiledi. Yarışmaya katılan sporculara madalyaları takdim edildi.

24 BİN ÇOCUĞA CİMNASTİK EĞİTİMİ

Müsabakaya katılan çocukları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde haftanın 6 günü 3-9 yaş grubundaki çocuklara cimnastik eğitimi verdiklerini ifade etti. ‘365 Gün Spor Okulları’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çocukların bedensel gelişimleri için son derece önemli olan cimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor, duruş bozukluklarının önüne geçiyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor. Temel cimnastik eğitimlerinin yanında pandemi sürecinde sosyal ortamdan uzak kalan miniklerimizin evde biriktirdikleri negatif enerjinin atımını sağlamak, akranlarıyla iletişimini güçlendirmek ve annesinden bağımsız da bir şeyler yapabileceğinin farkına varmasına yardımcı olmak için Baby Cim eğitimlerini hayata geçirdik. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde verdiğimiz cimnastik eğitimleri ile evlatlarımızın sosyal yaşama eğlenceli bir giriş yapmalarına olanak sağlıyoruz. 2019 yılından bu yana 24 bin sporcumuza cimnastik eğitimi verdik” dedi.