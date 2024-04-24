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Kurtulmuş: Anayasa çalışmalarının ayrışma vesile olmamasını temenni ediyoruz

TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa konusundaki açıklamaları anımsatılarak siyasi partilerde görüşme takviminin sorulması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, en kısa sürede TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini açıkladı

GÜNDEM 24.04.2024, 09:10
Kurtulmuş: Anayasa çalışmalarının ayrışma vesile olmamasını temenni ediyoruz

TBMM Genel Kurulu'nun 23 Nisan özel oturumunda yeni anayasa konusundaki açıklamaları anımsatılarak siyasi partilerde görüşme takviminin sorulması üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, en kısa sürede TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Meclis Tören Salonundaki resepsiyonda Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte davetlileri salonun girişinde karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi. Erdoğan burada, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

KURTULMUŞ, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü özel oturumunda yeni anayasa konusundaki açıklamaları anımsatılarak siyasi partilerde görüşme takviminin sorulması üzerine Kurtulmuş, en kısa sürede TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirdi. Yeni bir anayasa yapabilmenin ilk koşulunun, siyasi iklimin oluşturulması olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir önyargı içerisinde olmadan, herkesin bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği zemini oluşturmaktır. Bunun için de temasları artıracağız. Partiler birbirlerine gidip gelecekler. Bendeniz Meclis Başkanı olarak hem grubu bulunan hem grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşlerini, artı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, hukuk camiasının görüşlerini alarak fikri olan herkesin bu sürece samimi katkı sağlamasını temin edeceğiz." 

Kurtulmuş, anayasaların ulusal mutabakat metinleri olduğunu belirterek, "Yeni anayasa tartışmalarını yaparken özellikle üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada birliği, bütünleşmeyi sağlayacak olan anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz. Bunun için bu iklimi oluşturmak; iyi bir üslupla, doğru yöntemlerle ve doğru zeminde, yani TBMM'de bu işi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu, TBMM'nin vazifesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, yeni bir anayasa mı yoksa anayasa değişikliği mi yapılacağının sorulması üzerine, şimdiye kadar esasa ilişkin hiçbir fikir beyan etmediğini söyledi.

Usulün, esasa mukaddem olduğunu belirten Kurtulmuş, öncelikle işin nasıl yapılacağına yönelik usulün belirlenmesi gerektiğini, bunun esastan daha önemli olduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bunun belirlenmesi lazım. Bu da tabii ki anayasanın nasıl olacağına karar verecek olan TBMM'deki milletvekilleri ve onların üyesi olduğu siyasi partiler olduğuna göre, bütün siyasi partilerin çoğunluğunun kabul edebileceği bir yöntemin oluşması lazım. Arzumuz, daha evvel bunu Meclis'teki iftar yemeğinde de ifade etmiştim, inşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra TBMM'de çok büyük çoğunlukla, referanduma gitmeye ihtiyaç olmayacak bir çoğunlukla, yani 400 milletvekilinin üstünde bir desteği bularak anayasa çalışması yapılır. Buna yeni anayasa mı, anayasa değişikliği mi dersiniz, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Bu, siyasi partilerin yöneticilerinin, yetkililerinin, genel başkanlarının, grup başkanvekillerinin, Meclis'teki milletvekillerinin vereceği bir karardır. Bu görüşmelerden önce bunları konuşmanın erken olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin sorunlarının ne olduğunu ve bunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ümit ederim ki herkes eteklerindeki taşları dökerek bu anayasa sürecine katkı verir."

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