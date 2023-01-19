Körfez'de iki gemiye ibretlik ceza!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetim sırasında 'Saint Kitts Nevis' ve 'Mangolia' bandıralı iki gemiye rekor ceza yazdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri havadan, karadan ve denizden 24 saat denetledikleri İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor.

Bu kapsamda Körfez’de petrol türevi kirliliğe neden olan Saint Kitts Nevis bandıralı 'Atacama' adlı gemiye ekipler anında müdahale ederek 30 milyon 232 bin 716 TL tutarında rekor para cezası kesti.

Diğer yandan Mangolia bandıralı 'Amo' adlı gemiye ise 14 milyon 409 bin 865 TL para cezası kesildi.

Ayrıca kirliliğin yayılımını engellemek amacıyla çevrede tedbirler alınarak temizlik işlemlerine başlandı.